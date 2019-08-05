Ачинск, Красноярский край, , 20:42 — REGNUM

Режим чрезвычайной ситуации введён в Ачинском районе Красноярского края в связи со взрывами на военном складе, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Как уточняется, решение об этом принято по итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Ачинского района.

В связи с ЧП из Ачинска и прилегающих сёл эвакуируют в общей сложности шесть тысяч человек. Эвакуация объявлена в населённых пунктах Карловка, Малый Улуй, Заворки, Ключи и Каменка.

В результате взрывов и пожара, по последним официальным данным, пострадали восемь человек. К эвакуации населения и мероприятиям по обеспечению общественного порядка и безопасности в опасной зоне привлечены силы Росгвардии.

Напомним, взрывы произошли около 13:00 по московскому времени в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края.

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