Ачинск, Красноярский край, , 20:20 — REGNUM

Подразделения Росгвардии будут привлечены к эвакуации жителей Ачинского района из опасной зоны вокруг горящего хранилища боеприпасов, сообщается 5 августа на официальном сайте ведомства.

Глава Росгвардии Виктор Золотов распорядился оказать помощь экстренным службам, задействованным в мероприятиях, необходимых для обеспечения безопасности людей, оказавшихся в зоне возможного разлёта детонирующих боеприпасов.

«Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов дал указание оказать помощь и содействие гражданам и экстренным службам в проведении мероприятий, связанных с эвакуацией населения, обеспечением общественной безопасности и охране имущества граждан и организаций, пострадавших в Ачинском районе Красноярского края», — сообщил журналистам официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Росгвардия также будет участвовать в мероприятиях по обеспечению общественного порядка и безопасности в зоне ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа около 13:00 мск в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошёл пожар, из-за которого начали взрываться боеприпасы.

Местные власти начали эвакуацию людей из опасной зоны.

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