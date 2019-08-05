Донецк, , 20:07 — REGNUM

Двое украинских военнослужащих подорвались на минах 5 августа у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

По информации ведомства, около 17:40 военнослужащие 92-й бригады ВСУ были замечены в демонтаже металлоконструкций шахты «Бутовка-Донецкая» вблизи подконтрольной украинской стороне Авдеевки.

Как пояснили в Народной милиции ДНР, данная территория была заминирована украинскими силовиками. В результат подрыва один военнослужащий погиб, ещё один получил ранения.

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