Донецк, 5 августа 2019, 20:07 — REGNUM
Двое украинских военнослужащих подорвались на минах 5 августа у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
По информации ведомства, около 17:40 военнослужащие 92-й бригады ВСУ были замечены в демонтаже металлоконструкций шахты «Бутовка-Донецкая» вблизи подконтрольной украинской стороне Авдеевки.
Как пояснили в Народной милиции ДНР, данная территория была заминирована украинскими силовиками. В результат подрыва один военнослужащий погиб, ещё один получил ранения.
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