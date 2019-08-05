Ачинск, Красноярский край, , 20:06 — REGNUM

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что всего из опасной зоны вокруг горящего склада боеприпасов под Ачинском должны быть эвакуированы порядка шести тысяч человек. Об этом он заявил журналистам сегодня, 5 августа.

Напомним, что сегодня на военной базе под Ачинском прошло возгорание на пороховом складе с последующими взрывами. Судя по всему, произошла цепная реакция и начались массовые взрывы большого количества боеприпасов. Взрывы продолжаются до сих пор.

В Ачинске объявлена частичная эвакуация. Глиноземный комбинат, принадлежащий компании «Русал», находящий в непосредственной близости от складов, остановил свою работу.