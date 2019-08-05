Ачинск, Красноярский край, 5 августа 2019, 20:05 — REGNUM
Военные следователи начали проверку в воинской части под Ачинском, где произошли пожар и взрывы боеприпасов, сообщает 5 августа пресс-служба военного следственного управления СК РФ по Центральному военному округу.
Проверку проводят сотрудники военно-следственного отдела по Красноярскому гарнизону.
Напомним, 5 августа в районе деревни Каменка Ачинского района Красноярского края произошёл пожар на территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
В районе проводится эвакуация населения. По данным местных властей, гибели людей удалось избежать.
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