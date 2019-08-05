Красноярск, , 19:58 — REGNUM

В городе Ачинск Красноярского края, который находится недалеко от военных складов, где сегодня происходят массовые разрывы боеприпасов, проводится частичная эвакуация. Об этом сегодня, 5 августа, сообщают местные власти.

Было принято решение частично эвакуировать ряд районов в Ачинске, которые ближе остальных расположены к горящим складам.

По данным местных жителей, в городе включена сирена, и по громкой связи транслируется объявление об эвакуации. Эвакуируются 4, 3, 5 микрорайоны, а также Солнечный поселок и Юго-Восток. Подтверждения этой информации нет.

Также местные жители в социальных сетях пишут, что на выезде из Ачинска в сторону Красноярска наблюдаются сильные пробки.

Взрывы на складе продолжаются.

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