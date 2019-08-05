Ачинск, Красноярский край, , 19:50 — REGNUM

Ачинский глиноземный комбинат корпорации «РусАл» остановит свою работу из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов, сообщает 5 августа пресс-служба комбината.

Такое решение было принято для обеспечения безопасности сотрудников предприятия.

«Для обеспечения безопасности сотрудников было принято решение остановить все работы и эвакуировать сотрудников», — указано в сообщении пресс-службы.

Напомним, 5 августа на территории военного склада в Ачинском районе Красноярского края произошел пожар, в результате которого началась детонация хранящихся там боеприпасов.

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