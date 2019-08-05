Ачинск, Красноярский край, 5 августа 2019, 19:50 — REGNUM
Ачинский глиноземный комбинат корпорации «РусАл» остановит свою работу из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов, сообщает 5 августа пресс-служба комбината.
Такое решение было принято для обеспечения безопасности сотрудников предприятия.
«Для обеспечения безопасности сотрудников было принято решение остановить все работы и эвакуировать сотрудников», — указано в сообщении пресс-службы.
Напомним, 5 августа на территории военного склада в Ачинском районе Красноярского края произошел пожар, в результате которого началась детонация хранящихся там боеприпасов.
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