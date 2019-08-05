Ачинск, Красноярский край, , 19:42 — REGNUM

Для борьбы с пожаром на арсенале в Ачинском районе Красноярского края российские военные применят роботов «Уран-14», сообщает 5 августа пресс-служба Минобороны РФ.

По информации российских военных, на место событий уже доставлены беспилотники для наблюдения за обстановкой.

«В целях ликвидации возгорания склада центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Ачинский район Красноярского края военным ведомством перебрасываются два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, к месту пожара будут переброшены два специализированных робототехнических комплекса пожаротушения МЧС России.

Напомним, гусеничный робототехнический комплекс «Уран-14» предназначен для инженерной разведки местности и доставки средств пожаротушения в зону, особо опасную для людей. Комплекс оснащён пожарным насосом и цистернами для двух тонн воды и 600 литров пенообразователя.

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