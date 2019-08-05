Москва, , 19:28 — REGNUM

Член Либертарианской партии Андрей Забурдяев, пострадавший в ходе несогласованной акции в Москве 27 июля, подал заявление в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии, сообщает 5 августа портал «МБХ медиа».

По утверждению Забурдяева, в ходе акции ему разбили голову дубинкой, о чём свидетельствуют приложенные к заявлению «справка из травмпункта и диск с кадрами избиения».

В связи с этим он просит возбудить уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение полномочий с применением насилия», повести проверку и опросить сотрудников Росгвардии, а также срочно истребовать видеозаписи системы видеонаблюдения «Безопасный город», поскольку срок их хранения составляет 30 суток.

Как передавало ИА REGNUM , 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции протеста, формальным поводом для которых послужил отказ в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы. Акции сопровождались стычками с сотрудниками Росгвардии.

В ходе двух акций были задержаны в общей сложности около двух тысяч человек, большинство из них позднее были освобождены. По факту событий 27 июля Следственный комитет возбудил целый ряд уголовных дел по статьям «Массовые беспорядки» и «Применение насилия в отношении представителя власти».