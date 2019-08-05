Юргамышский район, Курганская область, , 19:33 — REGNUM

В Курганской области перед судом предстанет мать, бросившая троих своих детей в горящем доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Всё, что осталось от дома, где погибли трое детей Пресс-служба СУ СКР по Курганской области

По данным следствия, в январе 2019 года 28-летняя обвиняемая, находясь в своем доме в деревне Раздольное Юргамышского района, включила на ночь обогреватель кустарного производства и уснула. Когда возник пожар, женщина сбежала из дома, не предприняв мер по спасению своих троих детей 2010, 2012 и 2013 годов рождения.

Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 219 УК РФ и ст. 125 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В скором времени дело о гибели троих детей рассмотрит суд.

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