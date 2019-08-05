Ачинск, Красноярский край, 5 августа 2019, 19:15 — REGNUM
Жителей пяти населённых пунктов в Ачинском районе Красноярского края эвакуируют в связи со взрывами на военном складе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.
«Назначены ответственные за эвакуацию людей из ближайших к очагу пожара населённых пунктов: Карловка, Малый Улуй, Заворки, Ключи», — говорится в сообщении.
Кроме этого, на данный момент уже полностью эвакуированы жители деревни Каменка. Уточняется, что все эти населённые пункты попадают в радиус возможного поражения.
Ранее сообщалось, что эвакуационные пункты организованы на базе трёх школ города Ачинска.
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