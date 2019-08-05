Саратов, , 19:09 — REGNUM

В Саратове вынесен приговор в отношении экс-полицейского, который обвинялся по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения»). Он получил 4,5 лет в колонии общего режима, запрет на управление транспортным средством в течение трех лет, а также он выплатил семье сбитого подростка 800 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Саратовской области.

Установлено, что 17 мая 2019 года мужчина, который на тот момент являлся сотрудником управления МВД по Саратову ехал на личном автомобиле, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Он наехал на 14-летнего подростка, который шел по обочине дороги. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Экс-полицейский, пытаясь скрыться с места преступления, столкнулся с другими автомобилями и был вынужден остановиться. Сбежать ему не дали свидетели произошедшего.

Мужчина полностью признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в гибели пешехода. Следствие полагает, что в момент совершения аварии полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. Он совершил наезд на двух женщин, которые шли по краю проезжей части в попутном направлении, и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. От полученных ранений 79-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия, а 67-летняя пострадавшая с различными травмами доставлена в лечебное учреждение