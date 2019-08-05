Ачинск, Красноярский край, , 19:07 — REGNUM

Ситуация в городе Ачинске после ЧП на военном складе находится под контролем. Об этом заявил губернатор Красноярского края Александр Усс по итогам заседания оперативного штаба по координации действий спецслужб и властей Ачинска и Ачинского района.

В ходе заседания губернатор назначил ответственных за эвакуацию людей из населённых пунктов, расположенных наиболее близко к очагу пожара и попадающих в радиус возможного поражения. Речь идёт о населённых пунктах Карловка, Малый Улуй, Заворки и Ключи. В деревне Каменка эвакуация жителей уже проведена.

Усс также дал поручение силовым подразделениям скоординировать работу по эвакуации населения. При участии ГИБДД и МЧС должна быть организована работа по разделению потоков транспортных средств во избежание заторов на дорогах.

Напомним, взрывы в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошли 5 августа на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли. В результате ЧП, по последним данным, пострадали восемь человек.

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