Москва, , 19:04 — REGNUM

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что склад боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае, на котором сегодня, 5 августа, произошли многочисленные взрывы боеприпасов, должен был быть расформирован в 2022 году. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Напомним, что сегодня около 13:00 по московскому времени на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа, дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Весь личный состав части удалось эвакуировать.

На данный момент ведется локализация очага возгорания. Привлечены пожарные поезда и пожарная бронетехника.

В радиусе 20 км от склада проводится эвакуация.

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