Ачинск, Красноярский край, , 18:50 — REGNUM

В городе Ачинск из-за взрывов на складе боеприпасов открыты эвакуационные пункты, сообщает 5 августа пресс-служба муниципалитета.

Пункты организованы в трёх школах. В них эвакуированные жители могут получить приют, питание и питьевую воду.

«Эвакуационные пункты в школах Ачинска 12,18, 1 готовы к приему жителей города. Организовано питание, питьевая вода», — указано в сообщении мэрии Ачинска.

Кроме того, в городской больнице работает «горячая линия» для родственников пострадавших от ЧП на складах в воинской части.

Напомним, из окрестностей горящего склада боеприпасов уже эвакуировано свыше трёх тыс. человек. В артиллерийском хранилище пороховых зарядов возле деревни Каменка продолжается пожар и детонация боеприпасов.

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