Ачинск, Красноярский край, 5 августа 2019, 18:50 — REGNUM
В городе Ачинск из-за взрывов на складе боеприпасов открыты эвакуационные пункты, сообщает 5 августа пресс-служба муниципалитета.
Пункты организованы в трёх школах. В них эвакуированные жители могут получить приют, питание и питьевую воду.
«Эвакуационные пункты в школах Ачинска 12,18, 1 готовы к приему жителей города. Организовано питание, питьевая вода», — указано в сообщении мэрии Ачинска.
Кроме того, в городской больнице работает «горячая линия» для родственников пострадавших от ЧП на складах в воинской части.
Напомним, из окрестностей горящего склада боеприпасов уже эвакуировано свыше трёх тыс. человек. В артиллерийском хранилище пороховых зарядов возле деревни Каменка продолжается пожар и детонация боеприпасов.
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