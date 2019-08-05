Бишкек, , 18:48 — REGNUM

В январе — июне 2019 года в Киргизии зафиксировано 710 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В результате 36 детей погибли и 828 получили травмы различной степени тяжести, пишет «24.kg».

Александр Харшак. Раненный ребёнок. 1947 (фрагмент)

Всего же, по информации главного управления обеспечения безопасности дорожного движения, в первой половине текущего года на территории республики зафиксировано 2 825 автомобильных аварий, что 17,9% выше показателя аналогичного периода 2018 года.

При этом в ДТП погибли 306 человек, что на 15,5% превышает прошлогодний показатель. И получили травмы еще 4 173 человека, что на 19,9% больше показателя минувшего года.

Наиболее часто автоаварии случались в Баткенской области. Затем следуют Таласская область, город Ош, Иссык-Кульская область и столица Киргизии.