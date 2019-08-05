Село Саранпауль, Югра, , 18:19 — REGNUM

В Югре спадает паводок в сельском поселении Саранпауль. К вечеру 5 августа вода из реки Ляпин опустилась на 4 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Уровень воды зафиксирован на отметке 1 156 сантиметров. На сегодня затоплены 4 жилых дома и 20 подворий. От эвакуации люди отказываются. Гражданам оказана помощь в вывозе предметов обихода, а также организована доставка питьевой воды. Спасатели и муниципальные службы в поселении осуществляют круглосуточное дежурство.

По данным Гидрометцентра в ближайшее время в Березовском районе местами ожидаются осадки. И режим ЧС в Саранпауле снимать рано, сообщают в департаменте.

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