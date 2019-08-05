Севастополь, , 18:02 — REGNUM

Севастопольское управление Следственного комитета проводит проверку по факту гибели утонувших спортсменок из Москвы и Мурманска и даст оценку сотрудникам яхт-клуба, ответственным за вопросы безопасности. Об этом ИА REGNUM 5 августа сообщили в пресс-службе Следкома РФ по РК и Севастополю.

«Территория яхт-клуба, где произошла трагедия, не предназначена для санкционированного купания. Следователями в рамках поверки будет дана оценка сотрудникам клуба, ответственным за вопросы безопасности на вверенной территории», — уточнила старший помощник руководителя ведомства Ольга Постнова.

Как сообщало ИА REGNUM, действующая чемпионка, а также вице-чемпионка мира по кикбоксингу отправились купаться в шторм в необорудованном для этого месте.

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