Рязань, , 17:55 — REGNUM

Два десятка сотовых телефонов и зарядные устройства к ним пытались провезти в исправительную колонию №5 в Рязанской области. Запрещённые предметы обнаружили при досмотре трактора, въезжающего на режимную территорию, сообщили 5 августа в пресс-службе регионального УФСИН.

Сотрудники оперативного отдела колонии ждали перевозчика — информацию о возможном правонарушении они получили заранее. Под обивкой спинки сиденья трактора правоохранители нашли 22 сотовых телефона, 13 зарядных устройств, 23 аккумуляторных батареи и 17 сим-карт.

«С целью установления всех обстоятельств и участников противоправной деятельности проводится проверка, по результатам которой виновные лица понесут наказание в соответствии с законом», — уточнили в ведомстве.