Каир, , 17:55 — REGNUM

К взрыву на набережной в Каире причастна радикальная группировка «Хасам», сообщается в опубликованном 5 августа заявлении египетского МВД.

По мнению МВД Египта, это движение имеет прямое отношение к взрыву автомашин у онкологического центра в Каире, в результате которого погибло 20 человек.

«Предварительное расследование указывает на движение «Хасам», относящееся к террористической группировке «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заминировавшее эту автомашину и подготовившее её к террористической атаке», — сообщается в документе, распространённом МВД Египта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Каире возле Национального института онкологии взорвались столкнувшиеся автомобили. В результате погибло 20 человек, ещё 47 получили ранения.

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