Черкесск, , 17:54 — REGNUM

Непогода продолжает наступление на ряд субъектов Северного Кавказа. После объявленных в конце июля — начале августа резкого скачка температуры в сторону понижения и неблагоприятных погодных условиях практически на всей территории округа и выравнивания вслед за этим средних температур до нормы для последнего месяца лета на Кавказе вновь похолодало, залило и загремело.

Так, согласно данным Гидрометцентра России и центра «Антистихия», в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае 5 августа ожидаются сильные дожди с грозами, усиление ветра до 24 м/с. Эти явления могут стать угрозой чрезвычайных ситуаций локального характера, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС.

На Ставрополье шквалистый ветер в северной части края может достигать 23−28 м/с.На реках Карачаево-Черкесии возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема.

В горных и предгорных районах Кабардино-Балкарии из-за ливней существует вероятность схода оползней, просадка грунта, из-за чего могут возникнуть ЧС, связанные с повреждением опор ЛЭП, газо-, водопроводов; перекрытием автомобильных дорог; разрушением мостов и объектов инфраструктуры.

Отметим, что прогнозы синоптиков на 6 августа уже более благоприятные.

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