Волгоград, , 17:49 — REGNUM

Руководитель коммерческой организации в Волгоградской области несколько лет без лицензии занимался переработкой нефти. Из сырья он получал нефтепродукты. На незаконном предпринимательстве бизнесмен заработал 87,7 млн рублей, сообщили 5 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере направили в Новониколаевский районный суд Волгоградской области. Расследование дела проводилось региональным УФСБ. Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признаёт.

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2016 года по март 2019 года при отсутствии лицензии на использование в производственной деятельности природного газа организовал незаконную переработку нефти, газового конденсата, нефтегазоконденсатной смеси и нефтяного топлива.