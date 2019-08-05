Донецк, , 17:47 — REGNUM

Девять дорожно-транспортных происшествий с погибшими и пострадавшими произошло в Донецкой Народной Республике за минувшие выходные Об этом сообщили 5 августа в пресс-службе МВД ДНР.

«С 3 по 4 августа на дорогах республики совершено девять ДТП, в которых три человека погибли, одиннадцать получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из аварий произошла в воскресенье, 4 августа, вблизи Харцызска. Водитель Hyundai, превысив скорость, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes-Benz.

В МВД добавили, что за выходные также произошло ещё 13 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. За два дня зафиксировано 377 нарушений правил дорожного движения, 42 водителя привлечены к ответственности за вождение в нетрезвом виде.