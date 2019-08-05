Екатеринбург, , 17:54 — REGNUM

В Екатеринбурге заболел ребёнок из семьи мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора изданию Е1.ru.

Семья проживает в микрорайоне Сортировка. Иностранцы не были привиты. Теперь жители дома на Автомагистральной, 19 обязаны пройти экстренную вакцинацию, там объявлен карантин.

Несмотря на то, что мигрантов прививают сейчас бесплатно в поликлиниках, многие иностранцы не проходят вакцинацию.

Напомним, по словам главы екатеринбургского горздрава Дениса Демидова, в Екатеринбурге сложилась бесконтрольная ситуация с иммунизацией в среде мигрантов. В горздраве даже не владеют информацией о точном количестве прибывающих в город иностранцев.

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