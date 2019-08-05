п. Яр-Сале, , 17:51 — REGNUM

На Ямаде детский сад заплатил воспитаннику без малого 200 тыс. рублей за сломанную во время прогулки руку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре ЯНАО.

В мае 2019 года воспитанник детского сада «Солнышко» в Яр-Сале во время утренней прогулки упал с качели, получив закрытый перелом левой руки.

Причинённые несовершеннолетнему физические и нравственные страдания явились основанием для обращения прокурора района в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда.

Требования прокурора удовлетворены. С детского сада взыскана компенсация морального вреда в размере 198 тыс. руб.