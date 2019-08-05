Ачинск, Красноярский край, , 17:45 — REGNUM

В сети появились кадры разрывов боеприпасов на военных складах рядом с деревней Каменка Ачинского района Красноярского края. Видеозапись была опубликована в паблике в социальный сетях «Я живу в Красноярске».

Напомним, что взрывы боеприпасов на военном складе начались сегодня. На складе бушует пожар, которому присвоен третий ранг сложности.

МЧС эвакуирует жителей в трех населенных пунктах, расположенных недалеко от складов — Каменки, Заборки и Малого Улуя.

Для тушения горящих складов направлены пожарные поезда.

На кадрах видно, что на складах взрываются довольно мощные боеприпасы, от разрывов которых распространяется сильная ударная волна.

https://www.instagram.com/p/B0yMVbWIDLY/