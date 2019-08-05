Улан-Удэ, , 17:37 — REGNUM

Ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в Сибири и, в частности, в Иркутской области, обсудил президент России Владимир Путин с постоянными членами Совета Безопасности.

Совещание с постоянными членами Совета Безопасности Kremlin.ru

Основной темой оперативного совещания стал односторонний выход США из договора о ракетах средней и малой дальности. В совещании приняли участие председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций в Сибири и Иркутской области, актуальные вопросы социально-экономической повестки дня», — сообщается на сайте президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 5 августа на артиллерийском складе рядом с городом Ачинск Красноярского края начался пожар после взрывов снарядов. Сообщается об одном погибшем. Губернатор региона вылетел на место происшествия.

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