Москва, , 17:32 — REGNUM

Никто из военнослужащих при взрыве на военном складе в Красноярском крае не погиб, сообщает 5 августа РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в росийском военном ведомстве.

«Ни одного военнослужащего не погибло», — цитирует агентство слова источника.

Ранее СМИ сообщили о четырёх пострадавших, в числе которых есть один ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Красноярском крае на складе боеприпасов под Ачинском прогремел мощный взрыв. Ряд СМИ сообщил о гибели военного.

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