Москва, , 17:23 — REGNUM

Участника протестной акции в Москве 27 июля Сергея Фомина объявили в розыск, сообщили 5 августа в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Сообщается, что мужчина скрылся от органов предварительного следствия.

«Из открытых источников известно, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления. Мужчине заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ», — говорится в информации.

Полиция Москвы и Подмосковья проводит оперативные мероприятия по розыску фигуранта.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу о массовых беспорядках в Москве на акции 27 июля полиция задержала девять человек.