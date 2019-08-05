Екатеринбург, , 17:18 — REGNUM

Автомобиль мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В пресс-ведомстве заявили, что в машину, на которой передвигается градоначальник, въехал грузовик Scania. В момент ДТП Высокинский не находился в транспортном средстве. Пострадавших в аварии нет.

ГИБДД уже вызвали на место ДТП.

Напомним, в 2011 году произошла авария с участием на тот момент губернатора Свердловской области Александра Мишарина. ДТП стоило одному из пострадавших жизни, а Мишарину — поста.

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