Каир, , 17:15 — REGNUM

Взрыв, прогремевший утром 5 августа в Каире, является террористическим актом, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на своей странице в Twitter.

По мнению президента Египта, столкновение автомобилей, в результате которого раздался взрыв, от которого погибли 20 человек, является террористическим актом.

«Я приношу соболезнования египетскому народу и семьям погибших, которые пали в результате трусливого террористического акта», — написал президент Египта.

Напомним, 5 августа в центральной части египетской столицы столкнулись два автомобиля. В результате случился взрыв и пожар, от которого погибли 20 человек и ещё 47 получили ранения и ожоги.

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