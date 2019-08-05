Москва, , 17:13 — REGNUM

В здании Казанского вокзала в Москве проводится эвакуация из-за возгорания. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, возгорание произошло в подвальном помещении вокзала: на площади около пяти квадратных метров загорелись вещи и мебель.

«Проводится проверка помещений и вентиляции, людей эвакуируют из здания», — сказал собеседник агентства.

Сведений о возможных пострадавших на данный момент не поступало. Подробности и обстоятельства ЧП уточняются.