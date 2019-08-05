Симферополь, , 17:02 — REGNUM

В симферопольском микрорайоне Пневматика ввели карантин по бешенству кота. Соответствующий указ главы республики Крым Сергея Аксёнова опубликован 5 августа на официальном портале правительства РК.

Крымский кот Марина Каширская © ИА REGNUM

«Установить ограничительные мероприятия по бешенству кота на ограниченной территории — месте нахождения кота, расположенном на территории общего двора домов 51−57 по улице Балаклавской Симферополя, до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий», — сказано в тексте указа.

В связи с этим, отмечается в документе, микрорайон Пневматика назначается неблагополучным, на период действия карантина запрещается вывоз за его пределы собак и кошек, а также проведение выставок этих животных и торговля ими.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года жительница Бахчисарайского района Республики Крым скончалась от бешенства после укуса кошки.

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