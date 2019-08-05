Сухум, , 16:54 — REGNUM

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в рамках рабочей поездки по Гулрыпшскому району осмотрел восстановительные работы объектов инфраструктуры, пострадавших в результате стихийных бедствий. Об этом сообщило 5 августа ИА «АпсныПресс».

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В селе Мерхеул Бганба проинспектировал работы по восстановлению моста через реку Мачара. Ранее опоры моста, протяженность которого 140 метров, из-за ливней были размыты. Теперь же все опоры реконструированы, проведено армирование, восстановлены ограждения. Также на участке были проведены дополнительные инженерно-технические мероприятия по расчистке и спрямлению русла реки.

В районе Каштака строители модернизировали водостоки: расширили котлованы, углубили траншеи вдоль главной трассы Абжуйского шоссе, устроили ливневые стоки и 10 переходов над дождевыми канавами с целью недопущения подмыва территории.

Противопаводковые мероприятия в районе п. Каштак на общую сумму 3 млн 500 тыс. рублей были утверждены постоянно действующей комиссией при кабинете министров Абхазии 3 мая 2019 года. 8 мая 2019 года президент Рауль Хаджимба распорядился организовать финансирование мероприятий из средств резервного фонда президента.

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