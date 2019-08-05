Ачинск, Красноярский край, , 16:51 — REGNUM

Пассажирские поезда между Москвой и Абаканом могут следовать с задержками из-за взрывов на складе боеприпасов под Ачинском. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

В поезде Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Отмечается, что на данный момент ожидаются задержки рейсов №67 Москва — Абакан и №68 Абакан — Москва. На движение других поездов ситуация пока не повлияла.

Как передавало ИА REGNUM, днём 5 августа на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. В результате ЧП, по последним данным, пострадали семь человек.

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