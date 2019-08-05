Севастополь, , 16:41 — REGNUM

В Севастополе канализационный коллектор не работает более 16 лет — глубоководный слив канализации в море у побережья мыса Фиолент нарушен с 2003 года. Об этом 5 августа на аппаратном совещании в правительстве города сообщил и.о. вице-губернатора Владимир Базаров.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

«Обследование с помощью водолазов на расстоянии 750 метров от берега и на глубине 35 метров показало наличие прорывы. В 2003 году тральщик зацепил часть трубы и произошёл слив. Сейчас готовятся мероприятия по ликвидации последствий аварии», — отметил чиновник Базаров.

Как сообщало ИА REGNUM, севастопольское «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» занимается поиском нового подрядчика строительства канализационных очистных сооружений «Южные».

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