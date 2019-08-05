Екатеринбург, , 16:30 — REGNUM

Поучивший ранение в голову в коллективном саду возле Нижнего Тагила из пневматического ружья ребёнок, доставлен в детскую городскую больницу № 9 города Екатеринбурга. Он находится в коме на искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщили медики городскому порталу «Е1», пострадавший семилетний мальчик находится в тяжёлом, критическом состоянии. По словам врачей, пуля застряла в голове и на данный момент её не извлекли из-за сложности хирургического доступа.

Также врачи подчеркнули, что их коллеги из больницы Нижнего Тагила, куда поступил мальчик сразу после ранения, сделали всё возможное для сохранения жизни пациента и предотвращения осложнений.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту ранения ребёнка в коллективном саду неподалёку от Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело. На данный момент решается вопрос о его передаче из подведомственности органов полиции в Следственный комитет.

Напомним, что инцидент произошёл 4 августа. Пострадавшего мальчика доставили в больницу № 1 города Нижнего Тагила.

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Также по горячим следам задержан подозреваемый. Им оказался 35-летний местный житель, стрелявший по консервным банкам из пневматического ружья в тот момент, когда неподалёку играли дети.

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