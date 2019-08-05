Струнино, Владимирская область, , 16:26 — REGNUM

В городе Струнино Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырёхлетнего ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

Мальчик выпал из окна 28 июля. Его мать открыла окно в комнате и вышла на кухню. В это время ребёнок встал на стул, забрался на подоконник и упал с высоты второго этажа. При падении он получил тяжёлую травму головы и другие повреждения.

Ребёнок поступил в реанимацию, ему провели операцию. Медиков консультировали специалисты из областной и федеральной клиник, однако, несмотря на все усилия, 4 августа мальчик умер. Было возбуждено уголовное дело статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным регионального ведомства, в 2019 году из-за падения из окон пострадали девять маленьких детей.