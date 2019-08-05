Москва, , 16:20 — REGNUM

Материалы дела в отношении жителя Подмосковья Владислава Синицы, подозреваемого в призывах убивать детей сотрудников правоохранительных органов, поступили в Пресненский районный суд Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила в пресс-службе суда.

Ожидается, что сегодня в отношении гражданина будет избрана мера пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, что блогер Синица, известный под псевдонимом «Макс Стеклов» обвиняется по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

По версии следствия, гражданин призывал «совершать насильственные действия в отношении детей силовиков». Преступным умыслом, считают правоохранители, являлось возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Росгвардии осудили автора призывов к насилию над детьми силовиков