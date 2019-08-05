Чебоксары, , 16:09 — REGNUM

В Чувашии продолжает расти число обращений в больницы по поводу присасывания клещей. С начала клещевого сезон количеств жалоб выросло в 1,5 раза, сообщает управление Роспотребнадзора по республике. Сколько клещей были носителями энцефалита, либо других вирусных заболеваний, не сообщается.

Сезон клещей в республике продолжается. Количество обращений по поводу их укусов не снижается: с 29 июля по 4 августа зарегистрировано 89 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей, из них 58 детей. В целом с начала эпидемиологического сезона в больницы обратились 1355 человек по поводу укуса клещами, что в 1,5 раза больше аналогичного прошлогоднего периода. В числе пострадавших — 650 чебоксарцев, что на 51% больше, чем было по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (429).

Санитарные инспекторы напоминают, что при выезде на природу нужно носить соответствующую одежду и прикрывать голову, проводить регулярный осмотр, использовать репелленты, а при обнаружении клеща обратиться за медицинской помощью и сдать его на исследование в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашии». При выявлении инфицированного клеща, снятого с человека, необходимо сразу обратиться к врачам для решения вопроса о проведении профилактических мероприятий и лечения.

В ведомстве не уточняют, сколько снятых с жителей клещей были носителями вирусных заболеваний. Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным (на 11 июня 2019 года), в лаборатории было исследовано 885 клещей. В 14 клещах (1,7%) определен возбудитель клещевого вирусного энцефалита, в 5,1% — возбудитель клещевого боррелиоза, в 3,2% — возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Напомним, клещи — переносчики опасных для человека заболеваний. В частности, вирусного энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, грануляцитарного эрлихиоза человека. Заражение клещевыми инфекциями происходит при укусе клеща, при раздавливании клеща на теле человека или расчесывании укуса. Сам больной для окружающих не заразен.

Экологи полагают, что рост количества клещей связан с изменением климата.

Читайте ранее в этом сюжете: Клещи атакуют: в Чувашии число обращений в больницы выросло в 1,6 раза