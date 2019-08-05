Первомайский, , 16:08 — REGNUM

В Оренбургской области водитель, перевозивший в автомобиле трех медведей, чуть не потерял по дороге одно животное. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, клетка с двухлетней медведицей оказалась открытой, и зверь вывалился на трассу.

О ЧП водителя проинформировал другой участник движения, который стал очевидцем. На место прибыла полиция, которая оцепила территорию, чтобы у животного не было возможности двигаться в населенный пункт. Добавим, что медведь оказался на воле возле райцентра Первомайский.

Животному вкололи снотворное, и с помощью манипулятора зверя погрузили обратно в клетку. Машина с живым грузом продолжила движение в Ингушетию. Установлено, что житель этого региона приобрел в Бузулукском районе Оренбуржья трех медведей.