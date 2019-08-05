Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:08 — REGNUM

В Свердловской области инициирован вопрос о передаче уголовного дела, возбуждённого по факту ранения в голову семилетнего мальчика из пневматического оружия, в подведомственность Следственного комитета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

На данный момент, в полиции возбуждено уголовное дело по подозрению в хулиганстве и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по подозрению в нанесении тяжких телесных. Ходатайство о передаче уголовного делав подведомственность Следственного комитета направлено в прокуратуру.

Как сообщало ИА REGNUM, чрезвычайное происшествие произошло 4 августа на территории коллективного сада неподалёку от Нижнего Тагила. В тот день во время игры детей на «тарзанке» один из ребят получил пулевое ранение в голову. Он был доставлен в больницу и на данный момент медики борются за его жизнь.

По горячим следам сыщики уголовного розыска полиции задержали 35-летнего мужчину, который в тот день неподалёку от места происшествия стрелял из пневматического оружия по консервным банкам. При нём были найдены патроны и оружие. Сам мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и скрывался в одном из домиков садового товарищества.

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