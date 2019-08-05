Вязники, Владимирская область, , 16:00 — REGNUM

Следователи и криминалисты проводят доследственную проверку после взрыва газа в жилом доме Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

В одной из квартир двухэтажного жилого дома в поселке Приозерном Вязниковского района около 6:00 3 августа произошёл хлопок газа. Обрушились две стены, граничащие с соседними квартирами. По предварительной версии, причиной ЧП стала утечка бытового газа. Собственник квартиры переоборудовал водонагреватель, работающий на дровах, на газовое топливо, самостоятельно сделал разводку и подвел газ. Работы были проведены незаконно и без контроля специалистов.

Во время взрыва и обрушения никто не пострадал. Следователи, полиция и спасатели оценят все обстоятельства произошедшего, и по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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