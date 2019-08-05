Ачинск, Красноярский край, , 15:57 — REGNUM

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Ачинский район, сообщили ИА REGNUM 5 августа в краевом правительстве.

Цель поездки — разобраться в обстоятельства ЧП в воинской части. По данным краевых властей, в 17 часов по местному времени на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в 5 км от посёлка Каменка Ачинского района, произошло возгорание. После этого произошли взрывы боеприпасов.

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Также в Ачинский район полетели главы краевых МВД и МЧС.

Территория оцеплена. В ликвидации пожара принимают участие техника и специальные воинские подразделения. Личный состав воинской части находится в бомбоубежище.

Если потребуется эвакуация жителей близлежащих населённых пунктов, готовы к работе пожарные машины и автобусы из Ачинска.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ачинском пострадали четыре человека.

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