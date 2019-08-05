Краков, Польша, , 15:50 — REGNUM

Порядка 20 граждан России «в основном чеченского происхождения» задержаны в польском городе Кракове после драки с болельщиками местного футбольного клуба. При себе у них было обнаружено оружие и другие опасные предметы, а также наркотики, передаёт 5 августа RMF FM.

Конфликт произошел на парковке около одного моллов и, согласно предварительным данным, связан с торговлей на городском рынке. В региональном управлении полиции уточнили, что инцидент был разрешен без применения оружия.

Помимо граждан России также были задержаны и несколько местных жителей. Дело передано в региональную прокуратуру Кракова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Москве во время матча чемпионата России по пляжному регби произошла массовая потасовка с участием игроков сборной Дагестана и столичного клуба «Слава».