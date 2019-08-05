Ачинск, Красноярский край, , 15:40 — REGNUM

До города Ачинска после взрывов в районе военной части в Ачинском районе докатилась взрывная волна. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Ачинска.

При этом в горадминистрации со ссылкой на МЧС уточнили, что угрозы для жизни и здоровья жителей Ачинска нет.

«Просьба соблюдать спокойствие», — говорится в сообщении городских властей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, взрывы на складе боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли 5 августа. По предварительным данным, пострадали два человека.