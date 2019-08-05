Ачинск, Красноярский край, , 15:24 — REGNUM

В администрации Ачинска проходит экстренное заседание штаба. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в горадминистрации.

Заседание Adm-achinsk.ru

Под Ачинском произошли взрывы в районе войсковой части.

Не экстренном заседании «прорабатываются вопросы по готовности приёма пострадавших в районе ЧП». Также обсуждаются другие вопросы, в частности, наличие койко-мест в больницах, запасы крови, мобилизация транспорта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по последней информации, в результате взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе пострадали два человека.

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