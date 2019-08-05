Казань, , 15:10 — REGNUM

Слушания по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина начнутся 14 августа. Заседание назначено в Вахитовском районном суде Казани.

Уголовное дело будет рассматриваться в общем порядке — с допросом свидетелей и изучением доказательств, сообщает «Интерфакс».

В середине декабря 2016 года в «Татфондбанке» ввели временную администрацию. В марте 2017 года банк лишился лицензии, а Мусина арестовали, и большую часть года он провёл в СИЗО, лишь в январе 2018 года ему сменили меру пресечения на домашний арест, где он и пребывает до сих пор.

Следственное управление УФСБ РФ по Татарии и СУ СК РФ по региону за период с 16 февраля по 31 декабря 2017 года по заявлениям ЦБ РФ и конкурсного управляющего ТФБ возбудили уголовные дела по 21 эпизоду — четыре из которых по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество») и 17 — по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Как сообщало ИА REGNUM, инициатором банкротного иска к Роберту Мусину как физлицу стал конкурсный управляющий банка — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». С февраля 2018 года в отношении него была введена реструктуризация долга, но восстановить платежеспособность это не помогло, и с середине июля 2018 года Роберт Мусин — банкрот, по делу перешли к реализации имущества. ТФБ в рамках формирования реестра кредиторов заявил претензии об ущербе на 21,5 млрд рублей, который был причинён рядом эпизодов уголовного дела. Ранее в рамках слушаний заявлялось, что Мусин «признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и гражданский иск, просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке».