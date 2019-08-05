Москва, , 15:00 — REGNUM

Предполагаемый участник массовых беспорядков в Москве 27 июля, житель Нижнего Новгорода Владислав Барабанов заключён под стражу. Соответствующее решение было принято 5 августа в Пресненском районном суде Москвы, сообщает «Российская газета».

Как и другим фигурантам дела, обвиняемым в массовых беспорядках, судья назначил ему заключение под стражу на срок один месяц 24 дня — до 27 сентября 2019 года. Гражданин был задержан 3 августа сразу после того, как отбыл семь суток ареста за повторное нарушение правил митинга. Своей вины Барабанов не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, Пресненский суд Москвы арестовал предполагаемого участника массовых беспорядков в столице Сергея Абаничева. Всего по делу проходят девять человек.

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