Симферополь, 5 августа 2019, 14:51 — REGNUM
Жилищно-коммунальные службы Симферополя продолжают ликвидировать последствия шторма, убирая десятки поваленных деревьев на улицах города. Об этом 5 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
«Специалисты приступили к ликвидации последствия непогоды в ночь с 4 на 5 августа. Вывоз порубочных остатков продолжается до сих пор», — отметили в департаменте городского хозяйства.
По словам коммунальщиков, горожане более десяти раз сообщали о случаях падения деревьев и веток на проезжие и пешеходные зоны, а также обрыве проводов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате шквального ветра и сильных ливней в Симферополе упало 15 деревьев в районе улицы Беспалова, проспектов Вернадского и Победы. Погибших и пострадавших нет.
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